Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Накатани: рад встретиться с таким великим боксёром, как Ломаченко

Накатани: рад встретиться с таким великим боксёром, как Ломаченко
Комментарии

Японский боксёр Масаёси Накатани поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.

«Я не ждал такого большого боя. Я был готов принять любой поединок, который мне предложит Top Rank. Они знают, что я готов встретиться с любым соперником. Я рад встретиться с таким великим боксёром, как Ломаченко и получить шанс победить его.

В прошлом году я не был уверен ни в чём подобном. Я знал, что мне нужно победить Вердехо, чтобы получить свой шанс. Я люблю бокс, это всё. Я не отвергаю соперников и был очень рад, что проведу поединок с Ломаченко. Если в эти выходные всё пройдёт хорошо, то буду рад получить реванш с Теофимо Лопесом. Я знаю, что заслужу это», — приводит слова Накатани BoxingScene.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021