Накатани: рад встретиться с таким великим боксёром, как Ломаченко

Японский боксёр Масаёси Накатани поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.



«Я не ждал такого большого боя. Я был готов принять любой поединок, который мне предложит Top Rank. Они знают, что я готов встретиться с любым соперником. Я рад встретиться с таким великим боксёром, как Ломаченко и получить шанс победить его.



В прошлом году я не был уверен ни в чём подобном. Я знал, что мне нужно победить Вердехо, чтобы получить свой шанс. Я люблю бокс, это всё. Я не отвергаю соперников и был очень рад, что проведу поединок с Ломаченко. Если в эти выходные всё пройдёт хорошо, то буду рад получить реванш с Теофимо Лопесом. Я знаю, что заслужу это», — приводит слова Накатани BoxingScene.