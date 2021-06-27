Тактаров отреагировал на поражение Волкова в бою с Ганом

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на поражение 32-летнего россиянина Александра Волкова, которое он потерпел в бою с 31-летним представителем Франции Сирилем Ганом. Бойцы, выступающие в тяжёлой весовой категории, встречались в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 30.



«Горы, горы, горы», — написал Тактаров в комментариях под постом Волкова на его странице в «Инстаграме».

Ган одержал победу единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 49-46. В своём 10-м бою на UFC Волков потерпел третье поражение. Всего за карьеру на его счету 33 победы и 9 поражений.

Для 31-летнего Гана эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC. На его счету ни единого поражения в ММА. Ранее им были повержены такие известные бойцы, как Жаирзиньо Розенстрайк, Джуниор дос Сантос и Таннер Босер.