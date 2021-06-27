«Бой был равный». Волков опубликовал первый пост после поражения от Гана
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Боец UFC Александр Волков поделился впечатлениями от поединка с Сирилем Ганом. Напомним, схватка возглавила турнир UFC Вегас 30. По её итогам россиянин проиграл решением судей.
«Не все бои одинаково победны. Бой был тяжёлый и равный и, пересмотрев его, мне не кажется, что всё так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны. Не так важно проиграл ты или нет, главное — ты не выиграл!
Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой. Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!» — написал Волков на своей странице.
Соответствующий пост доступен на странице Александра в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, что поражение от Гана стала для Волкова третьим в UFC.
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