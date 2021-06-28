Валуев отреагировал на предложение Моргенштерна ввести цензуру и запретить MMA

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал слова известного российского рэп-исполнителя Моргенштерна, который предложил ввести цензуру и запретить смешанные единоборства.
«Слова Моргенштерна про ММА — очередное желание навести хайпа. Не более. Они точно не стоят того, чтобы вести какие-то обсуждения и обращать на это внимание.
Всё дело в восприимчивости человека, а не в виде спорта, музыке и так далее. Тот, на кого влияет интернет, наигравшись в компьютерные игры, может пойти и пырнуть кого-то кухонным ножом. Равно как и, наслушавшись Моргенштерна, пойти употреблять наркотики. Или, насмотревшись ММА, ногами повалить на пол человека и добивать его. Всё зависит от того, что за человек и насколько он восприимчив к тем или иным вещам.
А про Моргенштерна мы все знаем. Здесь всё абсолютно ясно. Пусть и дальше хайпует», — приводит слова Валуева Sport24.
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