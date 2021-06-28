Хабиб Нурмагомедов оценил скандальное поражение Яна от Стерлинга и дал совет Петру

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал скандальное поражение экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна в бою с Алджэмейном Стерлингом. Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову.

«Да, он допустил большую ошибку. Эта ошибка стоила ему пояса. Но, думаю, если Пётр правильно сделает домашнюю работу, работу над ошибками, он из этого может извлечь пользу. Большую пользу.

Для этого ему нужно, чтобы он тренировался и оставался голодным, таким, каким он был до пояса, чтобы ничего его не отвлекало. Он должен пахать и пахать. Думаю, в этом году ему дадут бой. Мы надеемся, что ему дадут реванш. Он этого заслуживает», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.