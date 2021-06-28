Гаджиев рассказал, кому отдал бы победу в первом бою Исмаилов — Минеев

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал итог первого поединка Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, который состоялся в октябре 2018 года. В том бою судьи зафиксировали ничью.
«Никто никого не засуживал. Лично я тоже отдал бы ничью… Но если бы всё же пришлось выбирать, то отдал бы предпочтение Минееву», — рассказал Гаджиев на пресс-конференции.
Второй поединок Исмаилов — Минеев состоится 1 октября.
35-летний Магомед Исмаилов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Последний поединок российский спортсмен провёл в декабре 2020 года, победив Ивана Штыркова единогласным решением судей. Всего на его счету 20 боёв в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения, ещё один поединок завершился вничью. У 31-летнего Минеева 14 побед, одно поражение и одна ничья.
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