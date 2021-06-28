Обнародованы гонорары Волкова и Валиева за последние бои в UFC

Российский боец ММА Александр Волков заработал $ 96 тыс. за поединок с французом Сирилемм Ганом, который проходил на турнире UFC Vegas 30, сообщает The Sports Daily.

Гораздо большую сумму получил Ган, одержавший победу в этом поединке. Его гонорар составил $ 146 тыс. Он получил $ 70 тыс. за сам бой, ещё столько же за победу и дополнительные $ 6 тыс.

Гонорар россиянина Тимура Валиева, одержавшего победу в поединке с Раони Барселосом, составил $ 78 тыс. В эту сумму вошёл гонорар за бой ($ 12 тыс.), а также бонус за победу в размере $ 12 тыс. и бонус в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера. Сам Валиев уже поблагодарил UFC за щедрый бонус и сообщил, что теперь сможет купить дом матери. Спортсмен признался, что это было его мечтой.