Обнародованы гонорары Волкова и Валиева за последние бои в UFC
Поделиться
Российский боец ММА Александр Волков заработал $ 96 тыс. за поединок с французом Сирилемм Ганом, который проходил на турнире UFC Vegas 30, сообщает The Sports Daily.
Гораздо большую сумму получил Ган, одержавший победу в этом поединке. Его гонорар составил $ 146 тыс. Он получил $ 70 тыс. за сам бой, ещё столько же за победу и дополнительные $ 6 тыс.
Гонорар россиянина Тимура Валиева, одержавшего победу в поединке с Раони Барселосом, составил $ 78 тыс. В эту сумму вошёл гонорар за бой ($ 12 тыс.), а также бонус за победу в размере $ 12 тыс. и бонус в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера. Сам Валиев уже поблагодарил UFC за щедрый бонус и сообщил, что теперь сможет купить дом матери. Спортсмен признался, что это было его мечтой.
Новость по темеВалиев сообщил, что на бонус от UFC купит дом для матери
Комментарии
- 28 июня 2021
-
18:50
-
17:41
-
16:50
-
16:05
-
15:53
-
15:06
-
14:54
-
14:40
-
14:33
-
13:55
-
13:31
-
13:06
-
12:23
-
12:04
-
12:03
-
11:18
-
11:08
-
10:59
-
10:54
-
10:52
-
10:40
-
10:01
-
09:55
-
09:31
-
09:10
-
09:00
-
08:41
-
08:00
-
06:54
-
06:46
-
05:45
-
00:31
- 27 июня 2021
-
22:43
-
21:58
-
20:43
Партнерский контент