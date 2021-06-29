В команде Лопеса объявили желаемый гонорар за реванш с Ломаченко

Дэвид Макуотер, менеджер абсолютного чемпиона мира по боксу в лёгкой весовой категории Теофимо Лопеса, рассказал, какая сумма устроит его подопечного за матч-реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира украинцем Василием Ломаченко. В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.

«Мы тут же согласимся на поединок, как только Ломаченко согласится на то, на что согласились мы. $ 1,35 млн.

Мы согласились на первый бой без опции о реванше. С нами обращались как с дерьмом. Лома может драться с нами, согласиться на те же деньги — или пусть идёт к чёрту», — приводит слова менеджера Boxing News 24.

В минувшие выходные Ломаченко одержал победу над представителем Японии Масаёси Накатани.