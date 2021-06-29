В команде Лопеса объявили желаемый гонорар за реванш с Ломаченко
Поделиться
Дэвид Макуотер, менеджер абсолютного чемпиона мира по боксу в лёгкой весовой категории Теофимо Лопеса, рассказал, какая сумма устроит его подопечного за матч-реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира украинцем Василием Ломаченко. В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.
«Мы тут же согласимся на поединок, как только Ломаченко согласится на то, на что согласились мы. $ 1,35 млн.
Мы согласились на первый бой без опции о реванше. С нами обращались как с дерьмом. Лома может драться с нами, согласиться на те же деньги — или пусть идёт к чёрту», — приводит слова менеджера Boxing News 24.
В минувшие выходные Ломаченко одержал победу над представителем Японии Масаёси Накатани.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
11:13
-
10:43
-
10:34
-
10:14
-
10:08
-
10:03
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:00
-
00:23
- 28 июня 2021
-
23:33
-
22:53
-
21:13
-
20:26
-
18:50
-
17:41
-
16:50
-
16:05
-
15:53
-
15:06
-
14:54
-
14:40
-
14:33
-
13:55
-
13:31
-
13:06
-
12:23
-
12:04
-
12:03
-
11:18
-
11:08
Партнерский контент