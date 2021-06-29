Боец ММА объяснил, почему нокаутировал мужчину в баре

Бывший боец Bellator Джо Шиллинг прокомментировал инцидент, который у него произошёл в одном из баров. Ранее было опубликовано видео, на котором Шиллинг отправляет в тяжёлый нокаут некого мужчину.

«Самозащита — это явно не то, что теперь считается нормой в стране. Я видел это видео, спасибо всем за переживания.

Этот парень весь вечер вёл себя, как идиот. Темнокожий официант, проходивший мимо него, нарвался на расистские комментарии. Конечно, он был оскорблён, но не захотел драться, чтобы не потерять работу.

Этот клоун весь вечер косо смотрел на меня, устанавливал зрительный контакт. А затем я проходил мимо него, он сразу извинился, что загородил проход. А затем, поняв, что это я, начал кричать мне в след. Он сделал движение по направлению ко мне, после чего и получил. Я подумал, что он пытается меня ударить, это была угроза жизни, я защищался.

В итоге я спокойно доел свой ужин, оплатил счёт, оставил чаевые. Меня поблагодарили официанты и ди-джей», – написал Шиллинг в своём «инстаграме».