Бывший боец Bellator отправил в нокаут одного из посетителей в баре. Видео

Бывший боец Bellator Джо Шиллинг попал в неприятную историю в одном из баров. Спортсмен нокаутировал посетителя заведения, который ему что-то сказал.

На видео видно, что мужчина, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разговаривал с кем-то, когда мимо него прошёл Шиллинг. Вероятно, посетитель бара что-то сказал бойцу, после чего тот повернулся и двумя ударами отправил его в нокаут.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Чисанги Малаты.

37-летний боец в последний раз выходил в октагон ещё в 2019 году. Он также является экс-чемпионом промоушена GLORY в среднем весе.

Шиллинг за карьеру провёл 10 боёв на профессиональном уровне. Он одержал четыре победы и потерпел шесть поражений.