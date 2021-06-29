Бывший боец Bellator отправил в нокаут одного из посетителей в баре. Видео
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Бывший боец Bellator Джо Шиллинг попал в неприятную историю в одном из баров. Спортсмен нокаутировал посетителя заведения, который ему что-то сказал.
На видео видно, что мужчина, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разговаривал с кем-то, когда мимо него прошёл Шиллинг. Вероятно, посетитель бара что-то сказал бойцу, после чего тот повернулся и двумя ударами отправил его в нокаут.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Чисанги Малаты.
37-летний боец в последний раз выходил в октагон ещё в 2019 году. Он также является экс-чемпионом промоушена GLORY в среднем весе.
Шиллинг за карьеру провёл 10 боёв на профессиональном уровне. Он одержал четыре победы и потерпел шесть поражений.
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