«А дальше видео с войсками РФ в Крыму?» Украинца Амосова раскритиковали за фото с Бастой

Действующий чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Амосов стоит рядом с известным российским рэпером Бастой.
Фото: https://www.instagram.com/s_amoskin/
Многие пользователи не оценили, что украинский спортсмен сфотографировался с российским музыкантом. Вот что они написали в комментариях:
«Отписка».
«Ярослав, нет. Не надо было здесь этого фото. Очень портит репутацию».
«Да за что?»
«За Усиком туда же. Успехов, Ярик. Отпишусь».
«Дальше будет видео с Васей (Ломаченко. — Прим. «Чемпионата») и войсками РФ в Крыму?»
27-летний Ярослав Амосов — непобеждённый боец. На его счету 26 побед в 26 поединках в смешанных единоборствах.
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