«А дальше видео с войсками РФ в Крыму?» Украинца Амосова раскритиковали за фото с Бастой

Действующий чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Амосов стоит рядом с известным российским рэпером Бастой.

Фото: https://www.instagram.com/s_amoskin/

Многие пользователи не оценили, что украинский спортсмен сфотографировался с российским музыкантом. Вот что они написали в комментариях:

«Отписка».

«Ярослав, нет. Не надо было здесь этого фото. Очень портит репутацию».

«Да за что?»

«За Усиком туда же. Успехов, Ярик. Отпишусь».

«Дальше будет видео с Васей (Ломаченко. — Прим. «Чемпионата») и войсками РФ в Крыму?»

27-летний Ярослав Амосов — непобеждённый боец. На его счету 26 побед в 26 поединках в смешанных единоборствах.



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