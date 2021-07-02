Персидский Дагестанец бросил вызов Петру Яну, бойцы устроили перепалку

Иранский боец MMA Мохаммад Хейбати бросил вызов бывшему чемпиону UFC в наилегчайшем весе Петру Яну. Хейбати, который в 2019 году отправился заниматься смешанными единоборствами в Дагестан, известен под прозвищем Персидский Дагестанец, на его счету три победы в трёх боях в MMA.
Между Хейбати и Яном после турнира Hardcore FC MMA состоялся такой диалог:
Хейбати: Пётр Ян, когда я буду в UFC, хочу с тобой подраться в 66 кг.
Ян: я выступаю в 61 кг. Послушай, когда собака лижет свои яйца, лев наблюдает.
Хейбати: буду с тобой разговаривать, когда приеду на сборы в Tiger Muay Thai.
Ян: если бы ты был мужчиной, то сказал бы это, будучи там, а не сейчас на костылях (Хейбати восстанавливается после травмы ноги. — Прим. «Чемпионата»).
Хейбати: я мужчина, я с тобой поговорю.
Ян: иди лижи яйца.
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