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Промоутер Усика: в бою с Джошуа будет самый крутой Александр, которого вы видели

Промоутер Усика: в бою с Джошуа будет самый крутой Александр, которого вы видели
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Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

«Думаю, это будет тяжелейший поединок для Усика, но никогда не знаешь, что произойдёт. Дело в том, что у Усика есть свои преимущества. Это навыки, настрой и опыт. Он гораздо опытнее, чем Энтони Джошуа. Я сейчас говорю о его любительской карьере.

Думаю, этот бой может продлиться как все 12 раундов, так и завершиться досрочно. Я не особо большой эксперт в прогнозах. Могу только сказать, что как только Александр выйдет на ринг, это будет самый крутой Усик, которого вы видели», — сказал Красюк в эфире The Betfred Boxing Show.

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