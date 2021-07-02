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Боб Арум рассказал, каким спарринг-партнёром был впечатлён Тайсон Фьюри

Боб Арум рассказал, каким спарринг-партнёром был впечатлён Тайсон Фьюри
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высоко оценил своего спарринг-партнёра, 21-летнего Джареда Андерсона.

«У нас есть парень, о котором Тайсон и многие другие говорят, что он станет следующим великим чемпионом в супертяжёлом весе. У этого паренька сейчас девять боёв. Поговорите с Тайсоном, он расскажет вам, как этот парень устраивает ему настоящую адскую трёпку, когда они спаррингуют. Он прекрасный спарринг-партнёр. После боя с Уайлдером Фьюри сказал мне, что он во многом обязан спаррингам именно с этим парнем, Андерсоном», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.

Андерсон выступит в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Его соперником станет российский боксёр Владимир Терёшкин.

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