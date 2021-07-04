Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Хабиба: готов поставить миллион долларов на победу Кайлы Харрисон в бою с Конором

Менеджер Хабиба: готов поставить миллион долларов на победу Кайлы Харрисон в бою с Конором
Аудио-версия:
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, в шутливой манере высказался об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре. Али заявил, что непобеждённая чемпионка среди женщин в лёгком весе Кайла Харрисон смогла бы одержать победу над Конором.

«Я готов поставить миллион долларов на победу Кайлы Харрисон в бою с Конором Макгрегором», — приводятся слова Абдель-Абиза на странице ArabicMMA в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск Макгрегор проведёт бой с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком дивизионе Дастином Порье. Это будет их третий поединок. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Новость по теме
Порье: за титульный бой не заработал бы даже треть того, что получу за поединок с Конором
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021