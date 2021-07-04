Менеджер Хабиба: готов поставить миллион долларов на победу Кайлы Харрисон в бою с Конором

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, в шутливой манере высказался об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре. Али заявил, что непобеждённая чемпионка среди женщин в лёгком весе Кайла Харрисон смогла бы одержать победу над Конором.
«Я готов поставить миллион долларов на победу Кайлы Харрисон в бою с Конором Макгрегором», — приводятся слова Абдель-Абиза на странице ArabicMMA в «Твиттере».
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск Макгрегор проведёт бой с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком дивизионе Дастином Порье. Это будет их третий поединок. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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