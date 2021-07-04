Рой Джонс высказался о решении Хабиба завершить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс поделился мнением о решении бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
«Для Хабиба игра стала совсем другой. Раньше он делал всё вместе с отцом, когда же он потерял его, то попытался продолжить в одиночку. Вероятно, Хабиб почувствовал себя совсем оставленным. Без отца он потерял половину себя. А раз так, зачем вообще выходить в клетку? Ему никто не будет давать поблажек. Каждый боец заточен на нанесение ущерба.
Бои – не самый безопасный вид спорта, и Хабиб это знает. Если он чувствует, что в клетке находится только одна его половина, а вторая отсутствует, то ему и не следует возвращаться. Ведь если присутствовать там лишь наполовину, это может просто убить. Поэтому я полностью поддерживаю его выбор и понимаю его», – приводит слова Джонса Sportskeeda.
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