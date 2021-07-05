У Мурата Гассиева сменился соперник по поединку 22 июля

У российского боксёра Мурата Гассиева сменился соперник, сообщает «РЕН ТВ». Гассиев проведёт следующий поединок 22 июля 2021 года. Планировалось, что оппонентом россиянина станет немец Эркан Тепер, однако, как сообщает источник, Тепер снялся с боя, соперником Гассиева станет другой немец — Майкл Валлиш.



Бой соперников возглавит большой вечер бокса, который будет проходить в Москве на арене «Динамо». На кону поединка будет стоять титул чемпиона WBA Asia в тяжёлом весе.



Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда он нокаутировал албанца Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.