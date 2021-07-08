Президент WBC опроверг, что Уайт является обязательным претендентом на титульный бой

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что временный чемпион организации в супертяжёлом весе Диллиан Уайт не является обязательным претендентом на титульный бой.



«На данный момент в супертяжёлом весе нет обязательного претендента на титульный бой. 24 июля состоится третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, а после этого мы займёмся этим вопросом.



Мы слышали новости, что Диллиан Уайт проведёт бой в августе. Мы не получали запроса на санкционирование боя за временный титул WBC. Мы видели это только в новостях. Это та ситуация, которая постоянно развивается. Сейчас я мало что могу об этом сказать. У нас продолжается процесс, с которым нужно разобраться. Как только у меня будут новости по этому поводу, я дам вам знать», — приводит слова Маурисио Сулеймана Talksport.