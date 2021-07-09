Макгрегор – Порье: в воскресенье тебя будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике

32-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции к турниру UFC 264 выступил с яркой речью в сторону своего оппонента – американца Дастина Порье.

«Задача для меня не меняется. Я вижу перед собой человека, которого я победил, и знаю, что могу победить снова. Я знал, что трилогия неизбежна. Я готовился к этому бою с тех пор, как закончился последний», — приводит слова Порье MMA Fighting в «Твиттере».

В этот момент его прервал Макгрегор: «В субботу вечером тебя будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике. Ты всего лишь маленькая сучка. Твоя жена – твой муж. Глупая деревенщина».

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.