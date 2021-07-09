Куницкая: рада, что UFC всегда ставит против меня бойцов с более высоким рейтингом

31-летняя российская спортсменка UFC Яна Куницкая выразила мнение о предстоящем поединке с представительницей Мексики Ирен Алданой на турнире UFC 264.

«Я так рада, что UFC всегда ставит против меня бойцов с более высоким рейтингом. Для меня это всегда вызов. Мне нравится сама идея боя с Алданой, поскольку она хороший боец. Я хочу сказать, что продолжаю расти с тех пор, как присоединилась к American Top Team. Тиаго (муж Яны, боец UFC – прим. «Чемпионата») очень помог мне, поэтому я чувствую, что развиваюсь с каждым боем и попробую удивить её во всех аспектах. Мне сложно делать прогноз на этот бой, поскольку мы обе разносторонне развиты. Возможно, мы покажем шоу в стойке, возможно, бой пройдёт на земле. Посмотрим.

Что касается дальнейших перспектив, то я хочу сначала одержать победу над Алданой, а затем попробовать свои силы в поединке с Мишей Тейт, которая возвращается в октагон», — цитирует Куницкую официальный сайт UFC.