Шлеменко выбрал соперника Нурмагомедову на случай возвращения

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал бойца, которого он хотел бы видеть в поединке с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, если тот передумает и возобновит карьеру. По словам Шлеменко, было бы очень интересно, если Нурмагомедов сразился бы с обладателем соответствующего пояса Чарльзом Оливейрой.
«У Порье есть все шансы потом (после боя с Конором Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») победить Оливейру. Оливейра прошлый бой выиграл с трудом. Также у Оливейры проседает ударка. Если Порье соберётся, то может победить.
Оливейра сейчас ближе всех к поясу. Он стилистически подходит Хабибу. Но Хабиб давно не дрался, поэтому Оливейра сейчас главный претендент на титул. Если Хабиб вернётся, ему надо провести бой с Оливейрой. Это будет очень интересно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 9 июля 2021
-
16:19
-
16:13
-
15:30
-
15:00
-
15:00
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:22
-
14:06Шлеменко: Порье сожрёт Макрегора, и всё Эксклюзив
-
14:00
-
14:00
-
13:25
-
12:57
-
11:56
-
11:45
-
11:16
-
10:46
-
10:37
-
10:33
-
10:21
-
10:05
-
09:57
-
09:49
-
09:35
-
09:00
-
08:43
-
08:00
-
07:55
-
07:38
-
07:20
-
05:35
-
05:07
-
05:02
-
04:49