Шлеменко выбрал соперника Нурмагомедову на случай возвращения

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал бойца, которого он хотел бы видеть в поединке с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, если тот передумает и возобновит карьеру. По словам Шлеменко, было бы очень интересно, если Нурмагомедов сразился бы с обладателем соответствующего пояса Чарльзом Оливейрой.

«У Порье есть все шансы потом (после боя с Конором Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») победить Оливейру. Оливейра прошлый бой выиграл с трудом. Также у Оливейры проседает ударка. Если Порье соберётся, то может победить.

Оливейра сейчас ближе всех к поясу. Он стилистически подходит Хабибу. Но Хабиб давно не дрался, поэтому Оливейра сейчас главный претендент на титул. Если Хабиб вернётся, ему надо провести бой с Оливейрой. Это будет очень интересно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.