Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о предстоящем третьем поединке с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.



«Скоро этот человек узнает, что бывает с теми, кто не уважает доброту и воспринимает её как слабость. Он заплатит за это. Я заставлю его заплатить собственной жизнью — я не шучу. Завтра ночью он будет мёртв. Это случится прямо в октагоне. Мне абсолютно плевать на него. Он уже труп.



Я так рад вернуться в Лас-Вегас, где могу поднять местную экономику и устроить шоу для фанатов», — приводит слова Макгрегора PJ Penn.



В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.