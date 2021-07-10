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Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу

Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о предстоящем третьем поединке с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.

«Скоро этот человек узнает, что бывает с теми, кто не уважает доброту и воспринимает её как слабость. Он заплатит за это. Я заставлю его заплатить собственной жизнью — я не шучу. Завтра ночью он будет мёртв. Это случится прямо в октагоне. Мне абсолютно плевать на него. Он уже труп.

Я так рад вернуться в Лас-Вегас, где могу поднять местную экономику и устроить шоу для фанатов», — приводит слова Макгрегора PJ Penn.

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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