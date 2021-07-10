Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о предстоящем третьем поединке с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.
«Скоро этот человек узнает, что бывает с теми, кто не уважает доброту и воспринимает её как слабость. Он заплатит за это. Я заставлю его заплатить собственной жизнью — я не шучу. Завтра ночью он будет мёртв. Это случится прямо в октагоне. Мне абсолютно плевать на него. Он уже труп.
Я так рад вернуться в Лас-Вегас, где могу поднять местную экономику и устроить шоу для фанатов», — приводит слова Макгрегора PJ Penn.
В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 10 июля 2021
-
10:34
-
10:01
-
08:38
-
07:59
-
05:43
-
02:37
-
02:12
- 9 июля 2021
-
23:07
-
22:19
-
21:29
-
20:33
-
20:21
-
19:29
-
19:20
-
18:59
-
17:34
-
17:11
-
16:19
-
16:13
-
15:30
-
15:00
-
15:00
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:22
-
14:06Шлеменко: Порье сожрёт Макрегора, и всё Эксклюзив
-
14:00
-
14:00
-
13:25
-
12:57
-
11:56
-
11:45
-
11:16
-
10:46