Тактаров: Хабиб подвёл UFC, они хотели его реванша с Конором

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о так и не состоявшемся реванше экс-чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Я бы не хотел говорить про Хабиба. Он закончил со спортом и наслаждается. Он подвёл UFC. На него рассчитывали. Организация собрала рекордные показатели на его поединке с Макгрегором. Они полагали, что будет реванш. По крайней мере, я бы сделал их второй бой.
Конор настолько удобен для Хабиба, что Нурмагомедову остаётся только бой со своим весом. Хабиб проснётся ночью и победит Конора, потому что под него удобный стиль. Но, похоже, Нурмагомедов устал делать вес. Мы не можем его за это судить», — сказал Тактаров для Legalbet.
В ночь с 10 на 11 июля Макгрегор проведёт третий бой с американцем Дастином Порье.
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