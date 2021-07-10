Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 264, Порье — Макгрегор 3, прямая трансляция боя-реванша, Куницкая — Алдана. Онлайн-трансляция

UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Конор пообещал убить Дастина в октагоне. LIVE!
Игорь Брагин
UFC 264, Порье-Макгрегор 3, прямая трансляция
Аудио-версия:
Комментарии
Дана Уайт поднял бонусы, и в главном турнире лета нас ждёт мясорубка во всех боях. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 11 июля 2021 года на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе состоится главный турнир лета UFC 264. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого события. В главном бою вечера Конор Макгрегор (пятый номер рейтинга лёгкого веса) постарается взять реванш у первого номера Дастина Порье и закончить их трилогию в свою пользу. В основном карде россиянка Яна Куницкая (5) в поединке против Ирены Алданы (4) постарается ещё на шаг приблизиться к титульному бою в легчайшем весе.

Ну а стартовать турнир будет с боёв Омари Ахмедова против Брэда Тавареса и Жалгаса Жумагулова против Джерома Риверы.

Где смотреть турнир UFC 264 Полный кард турнира UFC 264 UFC 264: Порье — Макгрегор 3: Когда состоится бой
Live Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC 264

Турнир UFC 264 Порье vs МакГрегор 3 можно будет посмотреть БЕСПЛАТНО на UFC Fight Pass: https://bit.ly/3hzw2AF. Акция будет действовать только 4 дня! Регистрируйся с 9 по 12 июля и тебе будет доступен бесплатный пробный период 7 и 14 дней.

Как БЕСПЛАТНО активировать пробный перид смотри тут:

***Только для новых пользователей!

15:06 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 264

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон.

15:04 Игорь Брагин

UFC 264. Конор о Дастине Порье: завтра ночью он будет мёртв

Во время медиадня, посвящённого UFC 264, Макгрегор наговорил много всего. Он был на высоте, падал вниз в глазах окружающих. Но закончилось всё угрозой, за которую в октагоне Печально известному ответить придётся.

«Скоро этот человек узнает, что бывает с теми, кто не уважает доброту и воспринимает её как слабость. Он заплатит за это. Я заставлю его заплатить собственной жизнью — я не шучу. Завтра ночью он будет мёртв. Это случится прямо в октагоне. Мне абсолютно плевать на него. Он уже труп.

Я очень рад вернуться в Лас-Вегас, где могу поднять местную экономику и устроить шоу для фанатов», — приводит слова Макгрегора PJ Penn.

15:01 Игорь Брагин

UFC 264: Порье — Макгрегор 3: Когда состоится бой

Ранние прелимы стартуют в 01:00 по московскому времени, бои предварительного карда начнутся в 03:00 мск. Первая пара основного карда запланирована на 05:00. Из этого следует, что Конор Макгрегор и Дастин Порье появятся в октагоне не ранее 07:30 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021