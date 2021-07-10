UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Конор пообещал убить Дастина в октагоне. LIVE!

Дана Уайт поднял бонусы, и в главном турнире лета нас ждёт мясорубка во всех боях. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 11 июля 2021 года на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе состоится главный турнир лета UFC 264. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого события. В главном бою вечера Конор Макгрегор (пятый номер рейтинга лёгкого веса) постарается взять реванш у первого номера Дастина Порье и закончить их трилогию в свою пользу. В основном карде россиянка Яна Куницкая (5) в поединке против Ирены Алданы (4) постарается ещё на шаг приблизиться к титульному бою в легчайшем весе.

Ну а стартовать турнир будет с боёв Омари Ахмедова против Брэда Тавареса и Жалгаса Жумагулова против Джерома Риверы.