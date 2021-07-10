UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Конор пообещал убить Дастина в октагоне. LIVE!

В ночь на 11 июля 2021 года на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе состоится главный турнир лета UFC 264. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого события. В главном бою вечера Конор Макгрегор (пятый номер рейтинга лёгкого веса) постарается взять реванш у первого номера Дастина Порье и закончить их трилогию в свою пользу. В основном карде россиянка Яна Куницкая (5) в поединке против Ирены Алданы (4) постарается ещё на шаг приблизиться к титульному бою в легчайшем весе.
Ну а стартовать турнир будет с боёв Омари Ахмедова против Брэда Тавареса и Жалгаса Жумагулова против Джерома Риверы.
Где смотреть турнир UFC 264
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Полный кард турнира UFC 264
Основной кард
Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью
Предварительный кард
Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль
Ранний предварительный кард
Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон.
UFC 264. Конор о Дастине Порье: завтра ночью он будет мёртв
Во время медиадня, посвящённого UFC 264, Макгрегор наговорил много всего. Он был на высоте, падал вниз в глазах окружающих. Но закончилось всё угрозой, за которую в октагоне Печально известному ответить придётся.
«Скоро этот человек узнает, что бывает с теми, кто не уважает доброту и воспринимает её как слабость. Он заплатит за это. Я заставлю его заплатить собственной жизнью — я не шучу. Завтра ночью он будет мёртв. Это случится прямо в октагоне. Мне абсолютно плевать на него. Он уже труп.
Я очень рад вернуться в Лас-Вегас, где могу поднять местную экономику и устроить шоу для фанатов», — приводит слова Макгрегора PJ Penn.
UFC 264: Порье — Макгрегор 3: Когда состоится бой
Ранние прелимы стартуют в 01:00 по московскому времени, бои предварительного карда начнутся в 03:00 мск. Первая пара основного карда запланирована на 05:00. Из этого следует, что Конор Макгрегор и Дастин Порье появятся в октагоне не ранее 07:30 по московскому времени.
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