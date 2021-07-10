Порье: смогу победить Конора сабмишеном — не сомневаюсь в этом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о предстоящем бое с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.



«Точно не знаю, как это произойдёт, но у меня есть чувство, что я одержу победу сабмишеном. Не сомневаюсь в этом. В каком раунде это случится? На самом деле не люблю делать прогнозы и всё такое. Я просто знаю, что одержу победу. Собираюсь это сделать любыми средствами. Такую цель я себе ставлю перед каждым боем. Сейчас же я просто чувствую, что смогу победить его сабмишеном», — сказал Порье в интервью на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.



Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.