Тактаров объяснил, за счёт чего Порье победил Макгрегора

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье в бою с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Конор сломал ногу в конце первого раунда, и победу присудили Дастину.
«Я вижу прогресс у человека, который нацелен на результат. Я говорю о Порье. Конор же вышел морально истощённым. Он пытался собраться. Но там уже ничего не было. Всё ушло. Какие к чёрту хай-кики. В первых раундах от них нет никакой пользы. Было видно, что Порье подстроился под Конора и прочувствовал его. Все удары Конора были ожидаемы. Можно говорить о ноге, но это следствие», — сказал Тактаров в видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».
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