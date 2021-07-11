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Джейк Пол поиздевался над Макгрегором после его поражения от Порье

Джейк Пол поиздевался над Макгрегором после его поражения от Порье
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Известный видеоблогер Джейк Пол разместил несколько сообщений с издёвками в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. В ночь с 10 на 11 июля Конор потерпел поражение в поединке с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе американцем Дастином Порье.

«Спящий Макгрегор», — написал Пол на своей странице в «Твиттере».

«Мое новое предложение для Конора Макгрегора — 23 бакса», — добавил Джейк.

В концовке первого раунда ирландский боец при падении сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье. Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

В со-главном бою турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бёрнс судейским решением победил американца Стивена Томпсона.

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