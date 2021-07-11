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Порье сфотографировался со своей командой после победы над Макгрегором

Порье сфотографировался со своей командой после победы над Макгрегором
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье сфотографировался с членами своей команды после победы над экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Соответствующий снимок был размещён в «сториз» «инстаграма» Дастина.

Поединок состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.

Фото: https://www.instagram.com/dustinpoirier/?hl=ru

В со-главном бою турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бёрнс судейским решением победил американца Стивена Томпсона.

Также в основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Алдане.

В рамках турнира россиянин Омари Ахмедов встретился с американцем Брэдом Таваресом. Победу в бою раздельным решением судей одержал американец 28-29, 29-28, 29-28. Для россиянина это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах.

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