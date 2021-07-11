Тиаго Сантос поддержал Куницкую после её поражения от Алданы

Бразильский боец UFC Тиаго Сантос поддержал россиянку Яну Куницкую после её поражения нокаутом в первом раунде турнира UFC в бою с мексиканкой Иреной Алданой. В ноябре 2020-го Яна и Тиаго объявили о помолвке.
«Сегодня была не наша ночь. Но поражения — тоже часть спорта, часть жизни. Мы боролись и действительно старались показать всё, что можем. Поздравляю Алдану. Яна, я так горжусь тобой! Ведь мне-то прекрасно известно, как много ты работаешь. Я очень тебя люблю. Спасибо всем за поддержку», — написал Сантос на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Сантоса в «Инстаграме».
Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун. После серии ударов в партере от Алданы рефери остановил поединок в конце первого раунда.
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