Фергюсон отреагировал на поражение Макгрегора от Порье

Американский боец MMA Тони Фергюсон поделился мнением о поражении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора от бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.

«Не повезло. Дерьмо случается. Выздоравливай, Конор», — написал Фергюсон в своём "твиттере".

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



