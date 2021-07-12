«Наилучший расклад». Гаджиев пояснил, почему Макгрегору выгоден перелом ноги в бою с Порье

Российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, как бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор извлечёт пользу из перелома ноги, полученного в третьем поединке с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье.
Гаджиев намекнул, что не считает поражение Макгрегора полноценным. По его мнению, тот и дальше будет получать серьёзных соперников.
«Это самый лучший расклад для Конора. Увечья — это плохо, но, получается, он как будто даже и не проиграл, хотя формально это и так.
Думаю, что он будет драться до тех пор, пока UFC будет находить ему интересные поединки. Случись завтра бой Конора с кем-то из известных бойцов — например, против Фергюсона, — мы будем смотреть», — цитирует Гаджиева ТАСС.
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 12 июля 2021
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:22
-
09:17
-
09:12
-
09:05
-
08:48
-
08:35
-
08:10
-
08:04
-
07:58
-
07:52
-
07:49
-
07:29
-
06:31
-
02:37
- 11 июля 2021
-
23:40
-
21:55
-
21:30
-
20:36
-
19:28
-
18:37
-
17:31
-
16:33
-
16:25
-
16:09
-
15:39
-
14:32
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:08
-
12:47