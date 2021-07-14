Экс-чемпион UFC прокомментировал возможный бой с Фёдором Емельяненко

Бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе бразилец Джуниор дос Сантос рассказал, что думает о возможном поединке с легендарным бойцом MMA Фёдором Емельяненко, выступающим в Bellator. Ранее сообщалось, что следующий бой Емельяненко состоится в Москве 23 октября.

«Мне очень интересен бой с Фёдором. Мои менеджеры сейчас общаются со Скоттом Кокером (президентом Bellator. — Прим. «Чемпионата»), однако пока ничего не решено. У них есть несколько вариантов. Я не знаю, как продвигаются переговоры, но этот бой меня очень интересует.

Было бы здорово сразиться с ним, особенно победить. Это мотивирует меня», — приводит слова дос Сантоса издание Bloody Elbow.



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