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Александр Емельяненко показал фото с дочкой

Александр Емельяненко показал фото с дочкой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал старую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Фото сделано примерно 10 лет назад, на снимке Емельяненко держит на руках свою дочь Полину, которой в настоящее время 13 лет.

«Моя принцесса!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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