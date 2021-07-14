Хабиб Нурмагомедов: 31 июля выступят сразу три этих тигра

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил, что 31 июля сразу три бойца Bellator из его команды проведут поединки. Усман Нурмагомедов сразится с Мэнни Муро, Ислам Мамедов — с Брентом Праймусом, соперник Гаджи Рабаданова пока неизвестен.
«31 июля выступят сразу три этих тигра», — подписал он соответствующее фото.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 255. Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила. Что касается Мамедова и Рабаданова, то это будут их дебютные поединки в промоушене.
Напомним, в ночь с 16 на 17 июля мск состоится очередной турнир Bellator 262, в главном поединке которого чемпионка в женском наилегчайшем весе Хулиана Веласкес проведёт защиту титула против претендентки на соответствующий пояс Денизе Кильхольц. В андеркарде россиянка Диана Авсарагова сразится с Габриэллой Галфин.
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