Пётр Ян резко отреагировал на слова Стерлинга о реванше

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян прокомментировал слова обладателя соответствующего пояса Алджэмейна Стерлинга. Ранее Стерлинг заявил, что не очень хочет проводить реванш с Яном в Абу-Даби, по его мнению, это лучше сделать в США.

«Фальшивый чемпион ни черта не решает. Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») понимает, что ты первый «чемпион» в истории, который плакал, чтобы получить пояс. Тебе даже не дадут подраться в твоём штате. Ты будешь драться там, где тебе скажут, нытик. В октагоне ты сделаешь лишь то, что я тебе позволю», — написал Ян в своём «твиттере».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.