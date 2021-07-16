Магомедов и Егембердиев успешно прошли взвешивание перед чемпионским боем

В Сочи успешно прошли взвешивание участники поединка за вакантный титул чемпиона ACA в полутяжёлом весе между российским бойцом Муслимом Магомедовым и казахстанцем Евгением Егембердиевым. По итогам взвешивания Магомедов перевесил своего соперника больше чем на килограмм, показав на весах 93,50 кг, весы под Егембердиевым по прозвищу Метис показали 92,85 кг.



Бой станет главным событием турнира ACA 126, который организация проведёт без присутствия зрителей в ТВ-формате.



Трансляция турнира будет больше чем на 100 стран мира на сайте лиги по системе PPV. В России основной кард покажет «Матч ТВ».



Полный кард турнира ACA 126



Еламан Додонов (Киргизия) – Мехди Байдулаев (Россия)

Грачик Енгибарян (Россия) – Сергей Клюев (Россия)

Карлос Оливейра (Бразилия) – Хусейн Шайхаев (Россия)

Антонио Маркос (Россия) – Хусейн Кушагов (Россия)

Замир Арипшев (Россия) – Абдул-Рахман Темиров (Россия)

Никита Гомзяков (Россия) – Адлан Батаев (Россия)

Клеверсон Сильва (Бразилия) – Нешхо Галаев (Россия)

Денис Смолдарев (Эстония) – Руслан Магомедов (Россия)

Баяман Нурмамат (Киргизия) – Джихад Юнусов (Россия)

Луис Андрезиньо Ногейра (Бразилия) – Марат Балаев (Россия)

Евгений Егембердиев (Казахстан) – Муслим Магомедов (Россия)