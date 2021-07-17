«Теперь я речной волк». Александр Волков показал, как проводит отдых

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, на своей странице в «Инстаграме» разместил новое фото. В настоящий момент боец проводит время на отдыхе.
«Теперь я не просто волк. Теперь я речной волк. В детстве в деревне мы строили плоты, но за это время ничего не изменилось. Иногда я все ещё просто большой ребёнок. Ну а вообще, пока на расслабоне, на чиле», — написал Волков.
Фотографию можно посмотреть на странице Волкова в «Инстаграме».
Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46.
- 17 июля 2021
-
12:44
-
11:36
-
10:34
-
09:29
-
08:39
-
06:32
-
05:58
-
04:41
-
04:27
-
03:06
-
00:11
- 16 июля 2021
-
22:05
-
20:17
-
19:07
-
18:07
-
17:45
-
15:53
-
15:26
-
15:06
-
14:51
-
14:31
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
13:07
-
13:01
-
12:37
-
12:28
-
12:00
-
11:32
-
11:31
-
10:19
-
10:00
-
09:39
-
09:33