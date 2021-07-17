Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
RCC: Intro 14. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Теперь я речной волк». Александр Волков показал, как проводит отдых

«Теперь я речной волк». Александр Волков показал, как проводит отдых
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, на своей странице в «Инстаграме» разместил новое фото. В настоящий момент боец проводит время на отдыхе.

«Теперь я не просто волк. Теперь я речной волк. В детстве в деревне мы строили плоты, но за это время ничего не изменилось. Иногда я все ещё просто большой ребёнок. Ну а вообще, пока на расслабоне, на чиле», — написал Волков.

Фотографию можно посмотреть на странице Волкова в «Инстаграме».

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021