Тухугов обратился к Махачеву после его победы над Мойзесом
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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов обратился к другому российскому бойцу MMA Исламу Махачеву, после того как тот победил представителя Бразилии Тиаго Мойзеса на турнире UFC в минувшие выходные. Тухугов и Махачев входят в команду бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Самому драться легче, чем болеть за братьев! Ислам, ещё один шаг — и ты чемпион UFC», — написал Тухугов в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Махачевым.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Зубайры Тухугова.
Бой Ислам Махачев — Тиаго Мойзес состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 31 и завершился в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.
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