Тухугов обратился к Махачеву после его победы над Мойзесом

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов обратился к другому российскому бойцу MMA Исламу Махачеву, после того как тот победил представителя Бразилии Тиаго Мойзеса на турнире UFC в минувшие выходные. Тухугов и Махачев входят в команду бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Самому драться легче, чем болеть за братьев! Ислам, ещё один шаг — и ты чемпион UFC», — написал Тухугов в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Махачевым.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Зубайры Тухугова.

Бой Ислам Махачев — Тиаго Мойзес состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 31 и завершился в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.

