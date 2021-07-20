Украинского борца, вызвавшего на бой Усика, выселили из общежития и отправили в армию

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, вызывавший в прошлом году на бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика, рассказал, что его выселили из общежития, уволили с работы и отправили служить в армию.

«Всем привет! Давно не виделись, но на это есть причина. Прошлый год был наполнен множеством событий, и поэтому иногда приходится корректировать свои планы и приоритеты. Должен был готовиться к Олимпийским играм, которые стартуют уже на этой неделе. Но Кабинет министров Украины совместно с Министерством образования и науки приняли незаконное решение о реорганизации (ликвидации) Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, где я тренировался и работал в течение последних 12 лет.

Именно в это время пришлось выбирать: или Олимпийские игры, или дать сопротивление незаконным государственным решениям, которые, кроме того, что являются незаконными, так ещё идут в угоду откровенным украинофобам и мошенникам.

К сожалению, реорганизация таки состоялась. Кабинет министров вместе с Министерством образования сделали всё возможное, чтобы русский мир поселился в столице Украины.Сначала меня выселили из общежития, а потом вдобавок незаконно уволили. Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило. Но борьба продолжается!

Иногда приходится делать выбор между своими интересами и интересами будущего государства. Выбор был очевиден. Поэтому, собственно, к чему я это пишу и в чём причина того, что мы так давно не виделись.

После увольнения меня с должности преподавателя колледжа пришла повестка в военкомат. Медкомиссия… Теперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины! Слава Украине!» — написал Грицай на своей странице в «Фейсбуке».