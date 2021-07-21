Менеджер Махачева: ещё несколько шагов, и пояс UFC вернётся домой в Дагестан

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Ислама Махачева и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он выложил фото с Махачевым и Нурмагомедовым, предположив, что вскоре Ислам станет чемпионом UFC.
Ранее Махачев одержал победу в поединке с бразильцем Тиаго Мойзесом. После этого россиянин поднялся на пятое место в рейтинге UFC.
«Это был отличный вечер для нашей команды. Мы сделали громкое заявление, Ислам Махачев — в элите лёгкого веса. Ещё несколько шагов, и пояс UFC вернётся домой в Россию, Дагестан», — написал Магомедов.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Магомедова.
В настоящее время чемпионом UFC в лёгком весе является бразилец Чарльз Оливейра. Он завоевал пояс после того, как его освободил Нурмагомедов, завершивший карьеру.
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