UFC Вегас 32: Диана Белбита победила Ханну Голди

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 32. В рамках предварительного карда состоялся поединок румынской спортсменки Дианы Белбиты и американки Ханны Голди. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Белбиты единогласным решением судей.
Напомним, в главном событии турнира станет бой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхагена.
Поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.
Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.
На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.
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