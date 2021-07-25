Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко вышел на первое место в рейтинге WBO в лёгком весе. Ранее Ломаченко занимал вторую строчку в рейтинге.



Топ-5 рейтинга WBO в легком весе:



Чемпион – Теофимо Лопес (США)

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Джордж Камбосос-младший (Австралия)

3. Денис Беринчик (Украина)

4. Эммануэль Тагое (Гана)

5. Джейкоб Энг (Австралия).



Рнним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.