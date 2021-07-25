Василий Ломаченко вышел на первое место в рейтинге WBO
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Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко вышел на первое место в рейтинге WBO в лёгком весе. Ранее Ломаченко занимал вторую строчку в рейтинге.
Топ-5 рейтинга WBO в легком весе:
Чемпион – Теофимо Лопес (США)
1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Джордж Камбосос-младший (Австралия)
3. Денис Беринчик (Украина)
4. Эммануэль Тагое (Гана)
5. Джейкоб Энг (Австралия).
Рнним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.
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