Джойс нокаутировал Такама и может встретиться с победителем боя Усик — Джошуа
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В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился вечер профессионального бокса. В главном событии вечера британский боксёр Джо Джойс встретился с представителем Франции Карлосом Такама.
Он защитил титулы чемпиона по версиям WBC Silver и WBO International, а также Британского Содружества в супертяжелом весе.
Победу в шестом раунде одержал Джойс. Он обрушил серию ударом на своего соперника, после чего судья принял решение досрочно остановить бой.
Таким образом, Джойс одержал 13-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения в профессиональном ринге.
Британец может встретиться с победителем боя между украинцем Александром Усиком и представителем Британии Энтони Джошуа. Их бой запланирован на 25 сентября.
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