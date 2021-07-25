Джойс нокаутировал Такама и может встретиться с победителем боя Усик — Джошуа

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился вечер профессионального бокса. В главном событии вечера британский боксёр Джо Джойс встретился с представителем Франции Карлосом Такама.

Он защитил титулы чемпиона по версиям WBC Silver и WBO International, а также Британского Содружества в супертяжелом весе.

Победу в шестом раунде одержал Джойс. Он обрушил серию ударом на своего соперника, после чего судья принял решение досрочно остановить бой.

Таким образом, Джойс одержал 13-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения в профессиональном ринге.

Британец может встретиться с победителем боя между украинцем Александром Усиком и представителем Британии Энтони Джошуа. Их бой запланирован на 25 сентября.