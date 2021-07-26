Хамзат Чимаев показал интенсивную бросковую тренировку

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев показал видео с бросковой тренировки.

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Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры. Но в итоге решил вернуться.



В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно.



Ранее сообщалось, что следующим соперником Чимаева станет китайский боец Ли Цзинлян. Как сообщили СМИ, стороны уже согласовали условия контракта. Цзинлян за карьеру одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.