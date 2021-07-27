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В Бурятии торжественно встретили боксёршу, проигравшую на Олимпиаде в первом же бою. Видео

В Бурятии торжественно встретили боксёршу, проигравшую на Олимпиаде в первом же бою. Видео
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Россиянку Людмилу Воронцову торжественно встретили в Улан-Удэ, куда она прибывала из Токио (Япония), где участвовала в Олимпийских играх-2020.

На Олимпиаде Людмила, выступающая в весовой категории до 57 кг, в 1/16 финала по очкам проиграла в бою с итальянкой Ирмой Тестой. С речью по случаю возвращения Воронцовой выступил, в частности исполняющий обязанности министра спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев.

Видео можно посмотреть на странице sport___03 в «Инстаграме».

«Я очень рада, что, несмотря на результат, все вы встали рано и собрались здесь ради меня. Хочу поблагодарить за поддержку Министерство спорта, Федерацию бокса, школу Олимпийского резерва и, конечно, жителей Бурятии, которые пишут в соцсетях и поддерживают меня: «Люда, ты лучшая! Мы любим тебя — с медалью или без!». Это даёт мотивацию и силы двигаться дальше», — приводит слова Воронцовой "МК в Улан-Удэ".

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