Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал выступления российских боксёров на Олимпиаде в Токио.



«Я слежу за Олимпийскими играми по мере возможности. Не всегда удобно смотреть трансляции из-за проблем со связью и интернетом, но новостные сайты читаю. У нашей сборной всё отлично. Ребята молодцы, выступают без поражений и теперь у них есть шансы на медали. Ситуация у девочек сложнее. Надеемся на успех Зенфиры Магомедалиевой. Главные претенденты на медали для меня — Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов, мне симпатичны их выступления. Это не означает, что они точно выиграют, это просто моё личное мнение. Хотя у каждого есть шанс. У нас всегда была спортивная злость, учитывая мой личный опыт выступления на Олимпиадах. Ребятам хочется выиграть, и я желаю им классных эмоций. Они точно всё могут, им всё по зубам.



У команды Казахстана есть шансы на медали, боксёр из Узбекистана Баходир Джалолов может претендовать на золото, у Кубы 1-2 медали должны быть. Наша сборная борется за места на пьедестале и у нас уже точно есть бронза», — цитирует Тищенко пресс-служба Федерации бокса России.