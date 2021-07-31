Зеедорф отреагировал на встречу Хабиба с Тайсоном

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф отреагировал на встречу бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона.



«Легенды боевых искусств», — оставил комментарий Зеедорф под соответствующим постом Хабиба.

Фотографии можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Ранее Зеедорф встречался с Хабибом и не раз оставлял комментарии к его постам.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец.