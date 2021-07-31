Стал известен следующий потенциальный соперник Ломаченко, это не Лопес

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 11 декабря. На это намекнул и сам украинец, оставив в «Твиттере» короткое сообщение, состоящее только из этой даты.

Позже информацию о дате поединка подтвердил и известный инсайдер Дэн Рафаэль, но в отличии от украинского боксёра он назвал потенциального соперника.

«Ломаченко, скорее всего, встретится 11 декабря с экс-чемпионом мира Ричардом Комми», — написал журналист на своей странице в «Твиттере».

В прошлом Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.