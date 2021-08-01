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Махачев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова и других бойцов из команды Хабиба

Махачев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова и других бойцов из команды Хабиба
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Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова, Гаджи Рабаданова и Ислама Мамедова на турнире Bellator 263.

«Отличный день для нашей команды. Поздравляю, братья», — написал Махачев на своей странице в «Инстаграме», разместив совместное фото бойцов.

Соответствующий пост доступен на странице Махачева в социальной сети.

Напомним, на турнире Bellator 263 Усман Нурмагомедов уже в первом раунде нокаутировал Мэнни Муро. Гаджи Рабаданов также отправил соперника в нокаут в первой пятиминутке. Ислам Мамедов проводил дебютный бой в лиге с экс-чемпионом Bellator в лёгком весе Брентом Примусом. По итогам трёх раундов россиянин добыл победу раздельным решением судей.

На турнире в лиге также дебютировал Хасан Магомедшарипов, одержавший победу в первом раунде.

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