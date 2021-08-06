Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады-2020 в соревнованиях по боксу
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В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялись полуфинальные соревнования Олимпийских игр — 2020 по боксу у женщин в весовой категории до 75 кг. Россию на этой стадии в бою с китаянкой Ли Цянь представляла 33-летняя Зенфира Магомедалиева.
Бой завершился победой единогласным решением судей представительницы Китая. Ей удалось выиграть каждый из трёх раундов. Таким образом, Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.
В другой полуфинальной встрече Лорен Прайс из Великобритании победила Наухку Фонтейн из Нидерландов — 3:2.
Финал между Лорен Прайс и Ли Цянь состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 8:00 мск.
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