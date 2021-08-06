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Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады-2021 по боксу в весовой категории до 75 кг

Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады-2020 в соревнованиях по боксу
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В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялись полуфинальные соревнования Олимпийских игр — 2020 по боксу у женщин в весовой категории до 75 кг. Россию на этой стадии в бою с китаянкой Ли Цянь представляла 33-летняя Зенфира Магомедалиева.

Бой завершился победой единогласным решением судей представительницы Китая. Ей удалось выиграть каждый из трёх раундов. Таким образом, Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.

В другой полуфинальной встрече Лорен Прайс из Великобритании победила Наухку Фонтейн из Нидерландов — 3:2.

Финал между Лорен Прайс и Ли Цянь состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 8:00 мск.

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Олимпиада 2020. Бокс
Женщины. До 75 кг. 1/2 финала
06 августа 2021, пятница. 08:00 МСК
Окончено
3
Нидерланды
3
Россия
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